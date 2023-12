Secretaria de Assistência Social estuda solução para prédio fechado do Lar Batista

A Secretaria de Assistência Social e Diretos Humanos de Americana estuda uma solução para o prédio do antigo Lar Batista de Crianças, no Parque das Nações, fechado desde setembro de 2021 por conta de pendências de documentação da instituição que cuidava do local e que, na época, atendia 108 crianças em período integral.

Lar Batista abandonado com mato alto – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O LIBERAL esteve no lar na última quinta-feira (8) e constatou mato alto dentro do terreno e nos arredores, sendo que o cenário é de abandono.

Segundo relatos de residentes da região, moradores de rua e usuários de drogas têm entrado e vandalizado o estabelecimento.

Em resposta aos questionamentos da reportagem, a Prefeitura de Americana disse que tem intensificado as rondas da Gama (Guarda Municipal de Americana) no bairro e que irá providenciar a manutenção periódica enquanto o prédio não volta a ser utilizado.

Nesta terça (12), o prefeito Chico Sardelli (PV) contou ao LIBERAL que passou o prédio para responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Diretos Humanos.

De acordo com o chefe do Executivo, a pasta irá definir se será feito um novo abrigo, nos moldes do que foi inaugurado em outubro pela Brazilian Kids Kare, no Jardim Santa Eliza, ou se será feito algum outro projeto de assistência à população.

“Passei uma determinação à secretária Juliani [Fernandes, de Assistência Social e Direitos Humanos], que já está fazendo um estudo se precisaremos buscar uma parceira privada. Não será necessariamente um abrigo. Será para atender alguma demanda da parte social da secretaria”, disse Chico.