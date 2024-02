São Vicente reinaugura loja de Hortolândia totalmente repaginada e modernizada

O Grupo São Vicente reinaugura nesta sexta-feira (2) a sua loja de Hortolândia, localizada na Rua Orestes Denadai, 5, no Jardim das Paineiras. Inaugurada em abril de 2012, a unidade teve um investimento de R$ 7,4 milhões na reforma e passa a oferecer ainda mais praticidade e conforto aos clientes.

Com área de vendas de 2.290 metros quadrados, a loja passou por diversas mudanças, como instalação de seis self-checkouts, para maior agilidade nas compras menores; modernização do setor de frente de caixa; instalação de ar-condicionado com maior eficiência energética; nova iluminação em LED; troca da comunicação visual nos setores, trazendo mais modernidade e revitalização ao prédio; além de nova pintura com o padrão das cores da marca.

São Vicente de Hortolândia – Foto: Divulgação

Outro destaque foi que o local também ganhou mais dois novos acessos para pedestres e o estacionamento foi ampliado, contando agora com 211 vagas.

A loja segue alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da rede de supermercados São Vicente. Trabalhando com energia 100% renovável, ela deixa de emitir 126 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 880 árvores, minimizando impactos ambientais.

As mudanças não param por aí. A unidade apresenta um novo layout e disposição de produtos, afim de oferecer uma jornada de compra mais dinâmica; os setores de Padaria e Frios foram totalmente repaginados com novo modelo e balcões para um melhor atendimento; as bancas de FLV foram substituídas; além da instalação de uma adega completa; disponibilização de bebidas especiais; açougue em parceria com a Friboi; além de espaço com alimentos saudáveis, com mix diversificado.

Os apreciadores da culinária oriental da cidade podem apreciar o “Oriental SV”, que traz sushis, sashimis, temakis, entre outras delícias fresquinhas, feitas exclusivamente pelo sushiman da rede. E para quem busca praticidade no dia a dia, a Rotisserie oferece uma grande variedade de pratos prontos. Tudo isso com a qualidade do SV e preços acessíveis.

Além de toda a estrutura oferecida na loja, o cliente também pode fazer suas compras através do site svicente.com.br e do aplicativo São Vicente Online, disponível para iOS e Android. Para quem busca praticidade, a rede oferece o serviço “Compre e Retire” para a retirada dos produtos na loja, ou ainda a tradicional entrega em domicílio.

O grupo oferece também as vantagens do programa SVFácil. Para participar, basta o cliente se cadastrar com telefone celular e cpf diretamente no caixa ou no site svicente.com.br/svfacil e poderá ter descontos exclusivos em toda a loja, além de poder participar das diversas promoções de sorteio oferecidos durante o ano.

“Hortolândia é uma cidade em constante desenvolvimento e, com a reforma, a nossa loja passa oferecer um melhor ambiente de compras para nossos clientes. Agora, eles encontrarão um espaço mais aconchegante e moderno, com muito mais conforto, praticidade e facilidade”, disse o diretor-presidente do Grupo São Vicente, Marcos Cavicchiolli.