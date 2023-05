São Vicente entrega mais de meia tonelada de roupas para o CPC de Americana

Roupas serão utilizadas no Brechó do CPC, que acontece três vezes ao ano para arrecadar verba para a entidade

Ação foi promovida por estagiários em oito lojas da rede de Supermercados - Foto: Divulgação

A rede de Supermercados São Vicente realizou, por meio do programa Protagonistas do Futuro, a entrega de 592 kg de roupas para o CPC – Centro de Prevenção à Cegueira de Americana. Ação foi promovida por 4 estagiários da empresa em oito lojas da rede nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

O programa Protagonistas do Futuro é composto por estagiários da rede, que realizaram durante dez dias uma campanha de arrecadação de roupas usadas, mas em bom estado de conservação, para doação ao Brechó do CPC, que é realizado três vezes ao ano. Devido ao período de pandemia, as doações diminuíram e os brechós também sofreram com a falta de roupas.

Foram deixadas caixas de papelão nas lojas e panfletagem sobre a campanha. “Nós identificamos que o CPC precisava de roupas e graças a Deus, todo mundo trabalhou, tivemos apoio da rede e o resultado foi gratificante”, disse um dos participantes, o estagiário de e-commerce, Isaac Silva.

Para a presidente do CPC, Roseli Macetti, esse evento garante recursos financeiros para a Instituição. “Isso é fantástico e com essa doação conseguimos transformar isso em recurso para a Instituição”, comentou. O Brechó deverá ser realizado em agosto.

“Essa atitude dos estagiários nos deixa muito felizes e vem de encontro com as ações promovidas pelo São Vicente durante toda a sua história”, lembrou o conselheiro da rede, Maurício Cavicchiolli.

O programa Protagonistas do Futuro é composto por 9 estagiários, divididos em dois grupos, que continuam a promoção de ações sociais nesta sexta-feira, dia 26, para a ação “Operação Resgate”, em Campinas, com a entrega de R$ 2800,00 em produtos de higiene e limpeza para pets, além de ração.