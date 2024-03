São Vicente de Sumaré promove o #BotecoDelas nesta quarta-feira

Já pensou em ir ao Supermercado São Vicente, em Sumaré, fazer as compras e ainda aproveitar gratuitamente um happy hour exclusivo para mulheres, com os mais variados tipos de cervejas especiais do Grupo Heineken?

É isso mesmo! O #BotecoDelas é uma iniciativa dos Supermercados São Vicente, que acontece nesta quarta-feira (6), das 18h às 20h, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Supermercado São Vicente em Sumaré recebe evento especial nesta quarta – Foto: São Vicente / Divulgação

A degustação especial contará com parcerias oficiais, que oferecerão variados tipos de petiscos com as marcas Ceratti, Qualycon e Seara, além de diferentes tipos de cervejas especiais do Grupo Heineken.

O #BotecoDelas é uma experiência ambientada para mulheres conhecerem ainda mais sobre o universo cervejeiro e apreciar suas inúmeras combinações, além de se conectar com outras mulheres e garantir uma foto em um espaço instagramável, que foi todo produzido para o evento.

Nos últimos anos, a presença crescente da mulher no consumo e produção de cervejas é uma tendência positiva e inclusiva, que reflete a evolução cultural e social.

“Entendemos que toda mulher deve ter seu espaço e que elas também são uma parte importante do púbico apreciador de cerveja. Além de desafiar estereótipos tradicionais e contribuir significativamente para a diversificação do mercado cervejeiro, nossa ideia é proporcionar um momento de descontração para as mulheres que estiverem visitando a nossa loja de Sumaré, celebrando um dia tão importante como o Dia das Mulheres”, comentou a gerente de marketing do São Vicente, Tatiana Francisquini.

#BOTECODELAS

Dia 6 de março

Das 18h00 às 20h00

Endereço: Supermercado São Vicente – Sumaré | Avenida da Amizade, 2237 – Chácara Bela Vista.