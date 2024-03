Santa Bárbara sedia 2ª edição da ‘Feira Animal é o Bicho!’

Evento será realizado no próximo domingo, dia 17, no Parque Araçariguama

Santa Bárbara d’Oeste será palco da segunda edição da “Feira Animal é o Bicho!” neste domingo, dia 17. O evento, voltado para adoção de cães e gatos, será uma oportunidade para quem deseja encontrar um novo companheiro de quatro patas.

A feira acontecerá no Parque Araçariguama, localizado na Rua 21 de abril, no Jardim Itamaraty, das 9h às 14h. Com entrada gratuita, o evento oferecerá uma variedade de atrações.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da oportunidade de adotar um animal, os visitantes poderão desfrutar de música ao vivo, brinquedos infláveis para as crianças e uma praça de alimentação.

Também estarão presentes dermatologistas e homeopatas para esclarecer dúvidas e dar orientações sobre cuidados com os animais, bem como segmentos PETs da cidade.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Claudia Molina, organizadora da Feira Animal de Santa Bárbara d’Oeste, destaca que além de promover a adoção responsável de animais, o evento tem como objetivo arrecadar ração para as ONGs (Organizações Não Governamentais) da região. Portanto, quem puder contribuir com um quilo de ração será muito bem-vindo, conclui Claudia.