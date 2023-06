Santa Bárbara recebe Festival das Orquídeas no final de semana

Evento ocorrerá durante este sábado e o domingo, no Mercadão da Cidade - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara - Divulgação

O 2º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara d’Oeste acontece neste sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 9h às 17h, no Mercadão da Cidade, na Vila Santa Cruz. A entrada é gratuita.

A iniciativa é da Prefeitura de Santa Bárbara, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

O evento faz parte do “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo”, que visa a elaboração de circuitos e eventos em parceria com produtores e empresas voltadas ao fomento deste setor no município.

Ao todo, seis expositores levam ao evento diversos produtos e insumos para que os consumidores cuidem das suas plantas em casa.

O evento terá a participação de representantes dos orquidários Santa Bárbara e Covolan, com cultivo e produção de orquídeas e outras flores; comércio de exemplares por Center Flores e Konkist Flores; e comércio de insumos para cultivo, paisagismo, jardinagem e arte floral pelo + Verde Flor e Jardim e Cantinho dos Vasos.