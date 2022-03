Santa Bárbara prepara programa de demissão para servidores

A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste revelou, nesta quinta-feira (24), que está em vias de lançar um PDV (Plano de Demissão Voluntária) para os servidores públicos. A afirmação foi dada pelo prefeito Rafael Piovezan (PV), em entrevista ao programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

“Estamos finalizando [o PDV]. Eu vi a versão preliminar, fiz algumas sugestões, e toda a equipe técnica está analisando. A gente deve encaminhar [à câmara] isso nos próximos dias”, afirmou Piovezan.

“Faço isso por ofício, não apenas por ser o prefeito, mas por ser também um servidor público. Tenho certeza que, aqueles que estão com expectativa, vai valer muito a pena”.

Rafael Piovezan, prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, em entrevista à Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Piovezan não revelou detalhes, como as condições que serão oferecidas aos funcionários ou a quantidade de servidores que podem ser beneficiados. Mas admitiu que o PDV tem por meta ajudar nas economias da prefeitura: “o objetivo do Poder Público, quando você faz um plano de demissão voluntária, é economizar”.

Ele explicou, no entanto, que isso não significa diminuir a quantidade de servidores e que a exoneração de alguns empregados pode significar abrir espaços para outros.

“De repente, você tem um profissional que já está no auge da carreira, com todas as gratificações que pode ter. E você pode admitir outros dois, três profissionais que, mesmo que não tenham tanta experiência, vão ter qualificação para aumentar o atendimento”.

Este é o primeiro PDV da atual gestão. Sob o comando do ex-prefeito Denis Andia (PV), a administração pública lançou quatro programas, dois em cada mandato.

O último proposto, em 2019, garantiu ao servidor que aderiu o direito de receber férias vencidas e não gozadas e 13º salário proporcionais ao número de meses decorridos até a data de exoneração. Somado a isso foi oferecida uma indenização correspondente ao triplo da última remuneração mensal.