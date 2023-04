Zona Leste de Santa Bárbara terá abastecimento de água interrompido nesta quinta

Obras terão início às 8h, com previsão de retorno do abastecimento por volta de 20h; nove bairros serão afetados

Serviço é considerado complexo e necessita que o sistema de distribuição de água seja paralisado para a realização de soldas das conexões - Foto: Divulgação

Nove bairros da Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste terão o abastecimento interrompido a partir das 8h da manhã desta quinta-feira (27). O DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizará obras de interligação na tubulação da região e o abastecimento tem a previsão de retorno para as 20h.

As obras atingirão os bairros Cidade Nova, Palmeiras, Parque das Nações, Dona Regina, Candido Bertine II, Planalto do Sol I e II, Nova Conquista e Santa Fé. O DAE irá soldar as conexões da nova adutora, que tem 8 km de extensão, iniciando na Estação de Tratamento de Água – ETA VI, no Jardim Souza Queiroz e segue pela Avenida São Paulo, onde possui um ponto de reforço de bombeamento até os pontos de interligação nos reservatórios e subadutoras.

O DAE orienta os moradores da região a fazerem o uso racional de água, evitando lavar veículos e quintal. Apesar dos transtornos, as obras devem beneficiar toda a Zona Leste e o órgão garante que as equipes estarão empenhadas em concluir os trabalhos no menor tempo possível.

Os moradores que quiserem mais informações podem entrar em contato pelos telefones 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 horas à meia-noite, ou por mensagens de texto para o WhatsApp: (19) 9 9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.