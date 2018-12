Zera Fila realiza 400 atendimentos em cinco UBSs

Foto: Divulgação

Dando prosseguimento à nova etapa do Programa Zera Fila da Saúde, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) no último sábado (15). Funcionando durante todo o dia, as unidades dos bairros Jardim Europa, Conjunto Roberto Romano, Vista Alegre, Cidade Nova e Mollon realizaram aproximadamente 400 atendimentos, com destaque para 174 consultas médicas. Para os atendimentos, as equipes dos postos realizaram o agendamento prévio dos pacientes no decorrer da semana.

Além das consultas médicas, outros atendimentos ofertados foram exames de eletrocardiograma, coleta de papanicolaou, vacinação e entrega de medicamentos, além de orientações diversas nas recepções das unidades. A iniciativa aos sábados tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços, possibilitando reduzir o tempo de espera para consultas e alguns procedimentos.

Devido ao recesso de final de ano, não haverá atendimento nos dois próximos sábados. No dia 5 de janeiro o Programa retorna, com a abertura de mais cinco UBSs: Centro de Saúde, Jardim Esmeralda, Planalto do Sol 2, Cruzeiro do Sul e Jardim São Fernando. A definição das unidades que funcionam aos sábados é feita conforme as principais necessidades de cada região. Para todos os atendimentos o paciente deve apresentar documento de identificação com foto e cartão SUS.

Até o momento, o Programa Zera Fila da Saúde zerou filas históricas de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, endoscopia, ecocardiograma, oftalmologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, vascular, neuropediatra e mais 20 especialidades. O Programa também é responsável pelo novo modelo de atendimento em sete UBSs, permitindo que os pacientes sejam atendidos no mesmo dia em que são acolhidos nas unidades.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara.