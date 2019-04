Zera Fila da Saúde faz 1.350 atendimentos em sete UBSs

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os atendimentos do Zera Fila da Saúde nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). No último sábado (13) foram realizados 1.350 atendimentos nas unidades dos bairros Vista Alegre, São Francisco II, Mollon, Jardim Europa, Planalto do Sol II, Jardim Esmeralda e Jardim Boa Vista.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Foram consultas médicas, exames de eletrocardiograma, coleta de papanicolaou, vacinação, entrega de medicamentos, além de acolhimento e orientações diversas.

A iniciativa aos sábados tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços, possibilitando reduzir o tempo de espera para consultas e alguns procedimentos.

A definição das unidades que funcionam nesses dias é feita conforme as principais necessidades de cada região. Ao longo da semana, as equipes realizam o agendamento prévio dos pacientes. Para todos os atendimentos é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão SUS.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.