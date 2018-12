Zera Fila da Saúde abre três UBSs neste sábado em S. Bárbara

Foto: Prefeitura de S. Bárbara - Divulgação

O Zera Fila da Saúde abre três UBSs (Unidades Básicas de Saúde) neste sábado (8). Das 7 às 16h30, as unidades do 31 de Março, São Francisco 2 e Boa Vista estarão de portas abertas para consultas médicas, exames de eletrocardiograma.

As equipes destes postos já realizam o agendamento prévio dos pacientes para estes tipos de atendimento neste sábado.

Vale ressaltar que também serão realizados exames de coleta de papanicolaou para as mulheres que procurarem a UBS. Funcionarão ainda para o público que comparecer aos três postos as salas de vacina e as farmácias.

Para todos atendimentos o paciente deverá apresentar documento de identificação com foto e cartão SUS.

A ação da Prefeitura tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços, possibilitando reduzir o tempo de espera para consultas e alguns procedimentos.

“O atendimento nas unidades aos sábados é mais uma ação do Zera Fila da Saúde, programa lançado pelo prefeito Denis Andia. Nessa nova etapa vamos ofertar ao cidadão que não consegue ir à UBS durante a semana o atendimento aos sábados”, explicou a secretária de Saúde, Lucimeire Cristina Coelho Rocha.

As unidades que serão abertas aos sábados serão sempre definidas conforme as principais necessidades de cada região.

Até o momento, o Zera Fila da Saúde zerou filas históricas de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, endoscopia, ecocardiograma, oftalmologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, vascular, neuropediatra e mais 20 especialidades. O Programa também é responsável pelo novo modelo de atendimento em sete UBSs, permitindo que os pacientes sejam atendidos no mesmo dia em que são acolhidos nas unidades.