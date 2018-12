Zera Fila da Saúde abre mais cinco unidades neste sábado

O programa Zera Fila da Saúde, de Santa Bárbara d’Oeste, abre mais cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) neste sábado (15). As unidades dos bairros Jardim Europa, Conjunto Roberto Romano, Vista Alegre, Cidade Nova e Mollon estarão de portas abertas, das 7h às 16h30, para consultas médicas, exames de eletrocardiograma, coleta de papanicolaou, vacinação e entrega de medicamentos.

As equipes destes postos realizam desde o início da semana o agendamento prévio dos pacientes. Para todos os atendimentos é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão SUS. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

No último sábado (8), o Zera Fila abriu as unidades dos bairros 31 de Março, São Francisco 2 e Boa Vista, com mais de 200 atendimentos realizados.

A ação da Prefeitura de Santa Bárbara tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços e reduzir o tempo de espera para consultas e alguns procedimentos. As unidades que serão abertas aos sábados serão sempre definidas conforme as principais necessidades de cada região.

Até o momento, o Zera Fila da Saúde acabou com filas históricas de ressonância magnética, tomografia, ultrassom, endoscopia, ecocardiograma, oftalmologia, otorrinolaringologia, endocrinologia, vascular, neuropediatra e mais 20 especialidades.

O programa também é responsável pelo novo modelo de atendimento em sete UBSs, permitindo que os pacientes sejam atendidos no mesmo dia em que são acolhidos nestas unidades.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.