Zera Fila da Saúde abre 7 unidades neste sábado

Sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Oeste abrirão neste sábado (13) por meio do Programa Zera Fila. Serão abertas para diversos atendimentos e acolhimento nas recepções as unidades dos bairros Vista Alegre, São Francisco II, Mollon, Jardim Europa, Planalto do Sol II, Jardim Esmeralda e Jardim Boa Vista. O horário de atendimento será das 7 às 13 horas.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Nas unidades serão ofertadas consultas médicas, exames de eletrocardiograma, coleta de papanicolaou, vacinação e entrega de medicamentos. O agendamento prévio dos pacientes vem sendo realizado desde o início da semana. Para todos os atendimentos é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão SUS.

A ação da prefeitura tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços e reduzir o tempo de espera para consultas e alguns procedimentos. As unidades abertas aos sábados são sempre definidas conforme as principais necessidades de cada região.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.