Zera Fila abre 8 Unidades Básicas de Saúde neste sábado

O Zera Fila da Saúde abre mais oito UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (9). As unidades dos bairros 31 de Março, Cidade Nova, São Fernando, Cruzeiro do Sul, Europa 4, Grego/Furlan, Conjunto Roberto Romano e Centro de Saúde 2 estarão de portas abertas, das 7 às 13 horas, para diversos atendimentos e acolhimento nas recepções.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Nos postos serão ofertadas consultas médicas, exames de eletrocardiograma, coleta de papanicolaou, vacinação e entrega de medicamentos. O agendamento dos pacientes é realizado desde o início da semana, reforçando a necessidade da apresentação de documento de identificação com foto e cartão SUS para todos os atendimentos.

A ação da prefeitura tem o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços e reduzir o tempo de espera para consultas e alguns procedimentos. As unidades abertas aos sábados são sempre definidas conforme as principais necessidades de cada região. A iniciativa foi implantada em dezembro e desde então já atendeu mais de 3 mil pessoas no município.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.