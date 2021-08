Retomada de aulas gera reclamações de mães em Santa Bárbara

Emefei Maria Regina Carpim, no Jardim Europa tem turmas que voltaram presencialmente e turmas que seguem no ensino remoto – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

A retomada das aulas presenciais da rede municipal em Santa Bárbara d’Oeste, que começou na segunda-feira (9), tem gerado reclamações.

Há relatos de turmas que não voltaram presencialmente porque professores ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19).



O LIBERAL conversou com mães de alunos e o descontentamento é geral. A pedidos, as identidades delas serão preservadas.

Pai de aluna de escola no São Fernando, se surpreendeu. “A previsão de volta é só para o final de setembro”. Para ele, a distribuição da vacina foi desorganizada. “Eu, que não sou do grupo prioritário, já tomei as duas doses da vacina”.



Mãe de aluna de escola no Jardim Pérola, reclamou. “A aula não voltou porque uma professora não tomou a vacina. Para restaurantes e bares podem ir e para a escola não?”.



Jeilza do Nascimento, de 27 anos, tem duas filhas em escola na Vila Siqueira Campos. Uma só tem aula na escola na segunda de manhã, a outra na quarta-feira, em horários reduzidos.

“Como faço para trabalhar? Essas aulas têm que voltar ao normal. Fica complicado. Esta difícil”, diz.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter





A prefeitura definiu que os professores da rede municipal só podem voltar presencialmente após quinze dias da segunda dose. A “regra” não foi aplicada para funcionários, só para os com comorbidades.

“Todos estão revoltados. Nós aferimos a temperatura dos alunos, pais, prestadores de serviço, temos contato com todos e estamos expostos”, frisa funcionária, que exigiu anonimato.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O vereador Nilson Araújo (PSD), presidente da Comissão de Acompanhamento da Volta às Aulas, composta por Júlio César Kifú (PL) e Tikinho TK (PSD), contou que pais estão perdendo empregos por não ter com quem deixar os filhos.



“A culpa não é deles, e nem dos professores. Mas sim dos governos, municipal, estadual e federal, que não deram prioridade na vacinação para a educação”, declarou.

“A secretaria de Governo disse que até o final de agosto todos professores, vacinados ou não, iriam retomar presencialmente. É o que esperamos”, finaliza.



Questionada, a prefeitura ressaltou que a retomada é gradativa e ocorre conforme capacidade de cada escola, com limite de até 50%, de acordo com a disponibilidade de funcionários e consulta aos pais.

“Todas as decisões são tomadas com a Secretaria de Educação e Vigilância Sanitária e comunicadas aos pais”, encerra a nota.