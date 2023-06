Vizinhos se mobilizaram para salvar vítimas de desabamento em Santa Bárbara

Laís Matos Rodrigues, de 24 anos, que estava grávida de cinco meses, morreu no acidente na noite de quarta-feira, no bairro Nova Conquista

Os vizinhos se mobilizaram para socorrer a família que foi vítima de desabamento de uma construção na noite desta quarta-feira (31), no bairro Nova Conquista, em Santa Bárbara d’Oeste. Laís Matos Rodrigues, de 24 anos, que estava grávida de cinco meses, não resistiu. O bebê também faleceu.

O filho de Laís, de 5 anos; o marido, Daniel Henrique Ferreira da Silva, de 24 anos; e a mãe dela, Simone Anatólio Matos, 47, saíram ilesos.

Casa desabou na noite de quarta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um dia após o incidente, o LIBERAL retornou ao imóvel, que fica na Rua Francisco Florentino de Souza, e vários vizinhos ainda permaneciam no local, onde o clima era de muita tristeza.

A dona de casa Marineide Reis Pereira, que mora a duas casas foi uma das primeiras a chegar para auxiliar as vítimas.

“Ouvi um barulho muito forte e achei que algum caminhão desgovernado bateu em algum lugar. Quando sai na rua, vi algo que parecia ser fumaça, mas na verdade era a poeira dos escombros na casa da família. Gritei muito para os vizinhos ajudarem e já começamos a ligar para a ambulância”, desabafa.

Uma mulher grávida morreu no desabamento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Amiga da família há 20 anos, Marineide disse que naquela situação tentou salvar o filho de Laís. “No mesmo terreno eram duas casas. A Simone morava nos cômodos da frente com outra filha que não estava no local na hora do ocorrido e Laís nos cômodos do fundo. Quando desabou tudo, foi uma correria”, relata.

Segundo ela, os primeiros a serem socorridos foram Simone, o garoto e Daniel, que estava desesperado para tentar salvar a mulher e o filho. As vítimas tiveram pequenas escoriações. “Quando a Laís foi retirada, percebemos que o estado dela era grave. Foi uma tristeza para todos nós”, comenta Marineide.

De acordo com os vizinhos, a família era muito unida e no domingo eles realizaram uma confraternização na casa com outros parentes. Laís estava muito feliz pela chegada da filha, que receberia o nome de Jade.

SEPULTAMENTO

O início do velório de Laís estava programado para 20h desta quinta-feira (1º) e o sepultamento para esta sexta-feira (2), saindo às 9h do Velório Municipal Berto Lira para o Cemitério Parque dos Lírios, ambos em Santa Bárbara.