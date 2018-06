Vítima que foi carbonizada em SB estava com as mãos amarradas

O cadáver encontrado carbonizado na Estrada dos Italianos, na área rural de Santa Bárbara d’Oeste, no último sábado, estava com as mãos amarradas. A informação foi passada pelo delegado responsável pelo caso, Gelson Aparecido de Oliveira Barreto, titular do 1° DP (Distrito Policial) e responsável pela investigação.

Os laudos ainda não foram emitidos e, até o momento, não foi confirmado que o cadáver pertence ao aposentado Carlos Antonio dos Santos, de 60 anos, morador do bairro Jardim Pérola e desaparecido desde sexta-feira.

O delegado levantou a informação de que o cadáver foi encontrado amarrado junto aos policiais militares que atenderam a ocorrência. “Isso é de suma importância para uma conclusão que depende de confronto com os laudos”, disse o delegado. “Ainda não tenho os laudos que preciso mas tenho uma visão global do crime. Contudo, não posso informar agora para não atrapalhar as investigações”.

Para comprovar a identidade do cadáver, a Polícia Civil pediu o exame da arcada dentária do aposentado, que ainda não foi concluído.

É investigado o envolvimento de um casal de namorados no crime. A suspeita é que o homem, um jovem de 22 anos, teria praticado o homicídio porque estaria com ciúmes da namorada, uma mulher de 25 anos, que disse ter um envolvimento amoroso com Santos. O carro do aposentado foi encontrado abandonado no domingo, e testemunhas disseram que viram o suspeito saindo do veículo.