Vítima detém acusado de tentar roubar seu veículo em Santa Bárbara

Um estudante de 21 anos foi preso acusado de tentar roubar uma Saveiro, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste sábado, depois do próprio dono do veículo detê-lo e impedir que o crime fosse consumado. O assaltante ficou ferido após tentar fugir pulando um muro.

O caso ocorreu na Rua Mococa, no bairro Laranjeiras, por volta das 5h30.

Os PMs (policiais militares) que atenderam a ocorrência relataram no boletim que quando chegaram ao local o indiciado já estavam detido pela vítima, um motorista de 32 anos. O morador relatou que surpreendeu o acusado no interior do veículo, tentando ligá-lo, após ter “michado” a Saveiro. Ainda conforme o registro policial, o estudante tentou fugir do local pulando o muro de uma igreja, caiu e sofreu uma lesão. Na fuga, dispensou uma chave “micha”, usada para realizar ignições em diferentes automóveis.

O acusado foi encaminhado ao Plantão Policial de Santa Bárbara, onde foi preso em flagrante por furto qualificado e ficou na Cadeia Pública local à espera por audiência de custódia.