Vítima de atropelamento em Santa Bárbara recebe alta e cita fé em Santa Rita

Doracy e a imagem da santa com mais de 70 anos - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A aposentada Doracy Roland Pereira, de 90 anos, recebeu alta e voltou para casa, nesta sexta-feira. Ela foi atropelada no sábado junto com a vizinha Vanilde Tonin, de 86 anos, no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e Sebastião Franchi, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Doracy estava na esquina da sua casa e sofreu duas fraturas na perna direita, precisou de transfusão e cirurgia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em entrevista ao LIBERAL, a aposentada disse que em nenhum momento sentiu dor e considera que a sua fé em Santa Rita de Cássia a ajudou em sua recuperação.

Vanilde, que sofreu maior impacto na colisão com o carro, precisou de cirurgias nas duas pernas e também sofreu fraturas na bacia e na região pélvica. Ela continua internada, se recupera bem e deve receber alta ainda amanhã.

A motorista, uma comerciante de 44 anos que atropelou as duas idosas, fugiu do local e só se apresentou à Polícia Civil na terça-feira. Ela foi indiciada e responde em liberdade por fuga do local do acidente e lesão corporal culposa, quando não há a intenção de matar.

O produtor rural Rodrigo Largueza, neto de Doracy, ainda se emociona quando se lembra do que aconteceu. “Por alguns instantes tive o medo de não vê-la de novo. Não tenho dúvidas que Santa Rita a carregou no momento do atropelamento. Pelas imagens captadas pela câmera de segurança minha avó é a que foi jogada ao alto após a colisão”, desabafou.

Segurando a imagem da santa, que tem há mais de 70 anos e com o terço enrolado no pulso, Doracy diz que mantém sua rotina de rezar diariamente. “Já consegui colocar as minhas orações em dia, inclusive dos dias que fiquei internada e não tinha condições de rezar”, afirmou. Largueza falou que as enfermeiras ficaram impressionadas com a avó, pois quase dormindo ela permanecia rezando.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O delegado Gabriel Fagundes de Toledo Netto aguarda somente o resultado dos laudos para finalizar o inquérito policial. De acordo com a polícia, no carro da motorista que ficou guardado na casa de familiares, na Cidade Nova, o vidro do para-brisa estava danificado e havia fios de cabelo de Doracy. O veículo já foi periciado pelos agentes do IC (Instituto de Criminalística) de Americana.

A condutora nega à Polícia Civil que tenha se omitido no socorro às idosas ou que tivesse ingerido bebida alcoólica. “Tais fatos podem ser comprovados e assim o fará oportunamente”, diz a nota assinada pelos advogados Gustavo Mayoral e Izamara Militão.