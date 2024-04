Vítima de atropelamento, homem é levado para PS em estado grave em Santa Bárbara

Um homem não identificado pela PM (Polícia Militar) foi levado em estado grave de saúde ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, após ter sido atropelado na tarde deste domingo (28) na Rua do Ósmio, no Jardim Mollon. O motorista teria fugido do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor de um Volkswagen Golf, com placa de Santa Bárbara, teria atropelado um homem na Rua do Ósmio, que foi socorrido por pessoas que passavam pelo local e levado em estado grave para o PS.

Na sequência, o mesmo motorista do Golf teria colidido com a traseira de um Chevrolet Corsa, mas também se evadiu do local da ocorrência. No caso deste acidente, ninguém se feriu e a PM recolheu uma placa que pertence ao carro do fugitivo.

A PM ainda tenta localizar o autor dos acidentes. O caso foi registrado no Plantão de Santa Bárbara como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga de local de acidente.

Mulher se esconde em igreja para fugir de possível agressor

Ainda em Santa Bárbara, uma mulher de 37 anos entrou em uma igreja do Cidade Nova, no fim da tarde deste sábado (27), para se esconder de um homem, também de 37, que teria descumprido medida protetiva concedida a ela devido a uma ocorrência de violência no início deste ano. Ela chegou a acionar o botão do pânico, vinculado ao sistema da PM.

Ao chegar no templo, os policiais encontraram o homem e realizaram a prisão em flagrante. Ele passará por audiência de custódia e responderá pela violação da medida protetiva.