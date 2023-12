Vítima de acidente com Camaro na SP-304 tem politraumatismo e segue intubada

Uma das vítimas que ficaram feridas no acidente envolvendo um Chevrolet Camaro, no sábado (17), na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, está intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com politraumatismo. Trata-se do passageiro do veículo VW Polo, um dos atingidos no acidente. Ele está internado no Hospital Santa Bárbara.

Um passageiro do Camaro também permanece internado na mesma unidade e aguarda cirurgia no úmero. Outras três vítimas ficaram feridas, passaram por atendimento no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano, mas já tiveram alta.

O acidente ocorreu no trecho do quilômetro 136, próximo à região da pedreira e ao Jardim Sartori, no sentido Piracicaba.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o Chevrolet Camaro bateu na traseira de uma Renault Duster, capotou e atingiu a lateral de um Ford Ka. Na sequência, também bateu contra a traseira de um VW Polo.

Motorista do Ford Camaro foi preso após realizar o teste do bafômetro – Foto: Valter Guarnieri

Segundo a Polícia Civil, o condutor do Camaro saiu ileso. Ele fez o teste do bafômetro, que comprovou que havia ingerido bebida alcoólica. Depois, foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal. No entanto, foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 150 mil.

De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), o motorista que causou o acidente terá a obrigação de cumprir medidas como comparecimento bimestral em juízo, justificativa de atividades, proibição de deixar a cidade em que mora sem autorização judicial, compromisso de comparecer em todas as etapas do processo e não mudar de endereço domiciliar sem comunicação ao juiz do caso.