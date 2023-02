Vigilantes de escolas e unidades de saúde paralisam trabalho em Santa Bárbara

Os vigilantes e controladores de acesso de escolas e unidades de saúde de Santa Bárbara d’Oeste paralisaram os serviços na última segunda-feira. Os funcionários estão com os salários e direitos trabalhistas atrasados. Para não deixar os locais sem segurança, a prefeitura mobilizou a Guarda Civil Municipal.

As informações foram confirmadas ao LIBERAL, nesta quarta, pelo diretor do SindVigilância (Sindicato dos Vigilantes) de Campinas e Região – Sub-sede de Americana, Edielson Souza. Segundo ele, os vigilantes não voltarão ao trabalho porque estão com problemas salariais desde o 2º semestre de 2022.

O sindicato e a prefeitura têm tentado contato com os proprietários da empresa Celer Segurança Privada, fornecedora do serviço, sem sucesso.

Ainda de acordo com o diretor, a prefeitura tem orientado os vigilantes a procederem judicialmente e o SindVigilância deve entrar com uma ação coletiva para garantir direitos trabalhistas.

O LIBERAL questionou a prefeitura sobre um possível rompimento de contrato, mas não obteve resposta. A Celer Segurança Privada também não respondeu.