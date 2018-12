Vigilante leva tiro na perna em Santa Bárbara

Um vigilante de 27 anos levou um tiro na perna na tarde deste domingo (2) no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima estava parada dentro de um carro de uma empresa de segurança quando dois homens passaram em uma moto, um deles atirando.

Ele foi socorrido no Pronto-Socorro Edson Mano. Ninguém foi preso e o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta do meio-dia a vítima estava dentro de um carro Renault/Kwid Life, estacionado na Alameda Flamboyant. O veículo tinha adesivo indicando que era de uma empresa de segurança patrimonial e giroflex.

Dois homens em uma moto passaram por ele e o passageiro desceu, segurando um objeto que parecia uma arma. O suspeito então se aproximou do carro onde estava o vigilante e disparou, atingindo a coxa esquerda da vítima e perfurando a lataria do lado do condutor.

A dupla fugiu e não foi localizada pela polícia. O vigilante foi encaminhado ao pronto-socorro e ficou internado. A Polícia Militar foi até a unidade de saúde ouvir o depoimento da vítima para registrar o boletim de ocorrência no Plantão Policial. O carro foi recolhido ao pátio municipal para realização de perícia.

A reportagem conversou com familiares da vítima na tarde desta segunda-feira. O vigilante já recebeu alta e não corre risco.