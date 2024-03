Vigilante cai no golpe da falsa central de atendimento e perde R$ 9,9 mil, em Santa Bárbara

Vítima recebeu uma ligação que supostamente seria do gerente do banco e enviou dinheiro

Um vigilante de 58 anos, morador do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara, caiu no golpe da falsa central de atendimento e enviou R$ 9.919,69 para o estelionatário. O caso aconteceu na tarde de quinta (28) e foi registrado no plantão policial do município na noite de sexta-feira (1).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma ligação que supostamente seria de seu gerente do banco, dizendo que a conta havia sido clonada e que seria necessário um depósito para que ela voltasse ao normal.

A vítima retirou a quantia solicitada pelo golpista de outra conta, em outra instituição bancária, e realizou um Pix diretamente para ele, com a chave informada.

Após a transferência, percebendo ter sido vítima de um golpe, o vigilante fez contato com as instituições bancárias, que ficaram responsáveis por solucionar o ocorrido.