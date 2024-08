Vídeo: Incêndio atinge 80 mil m² de área de preservação no Dona Margarida, em Santa Bárbara

Um incêndio atingiu cerca de 80m² de área de preservação ambiental, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste, no fim da tarde desta quinta-feira (8). Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Usina Santa Bárbara foram utilizadas para controlar as chamas, que tinham vários focos no local. Um caminhão-pipa da usina também usado para conter o fogo

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O sargento Júlio César Sebastião, do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, disse que não tinha, no momento do combate às chamas, condições de informar o que teria causado o incidente, pois várias pessoas usam a área para jogar entulho. “São vários fatores que podem ter começado o fogo. Nesse tempo seco, basta um pedaço de vidro no mato seco para iniciar um incêndio”, explicou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O militar disse ainda que foi necessário reabastecer a viatura com água para continuar o trabalho de rescaldo no local, pois, no período de apenas quatro horas, a corporação atendeu outros quatro focos de incêndio em mata nos bairros Vila Grego, Cruzeiro do Sul, Parque Olaria e Jardim Conceição.

Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (8) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (10) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (9) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (3) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (6) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (5) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (2) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (1) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (4) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (13) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (14) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (11) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (12) Incêndio em Santa Bárbara – Foto: Cristiani Azanha-Liberal (7)

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!