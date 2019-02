Viatura da PM capota após colidir com ônibus

Uma viatura da PM (Polícia Militar) capotou na manhã desta quinta-feira (7) após uma colisão com um ônibus da Sertran, por volta das 6h50, na região central de Santa Bárbara d’Oeste. Não houve feridos.

Foto: Gazeta Policial/Divulgação

Segundo informações preliminares da PM, o condutor da viatura passou mal ao volante quando seguia pela Rua Prudente de Moraes, sentido centro, perdeu o controle do veículo e foi atingido por um ônibus que vinha da Rua Campos Sales, próximo ao terminal urbano do município. Com a colisão com o ônibus do transporte municipal, a viatura veio a capotar.

O policial militar que dirigia viatura, segundo informações da PM, “teve um instante de apagão”. Ele e outros dois militares que estavam no carro foram encaminhados ao pronto-socorro Edson Mano, mas nenhum sofreu ferimentos graves. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Foto: Gazeta Policial/Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste, por meio da assessoria de imprensa, informou que “apenas uma das vítimas, que estava na viatura da PM, ficou um período em observação no PS Edison Mano e já foi liberada”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL