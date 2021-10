Viaduto da SP-304 em Santa Bárbara d’Oeste só deve ser reaberto em 2022

20 out 2021 às 17:39 • Última atualização 20 out 2021 às 17:40

Quase um mês depois da interdição total do viaduto do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) confirmou ao LIBERAL nesta quarta-feira (20) que ainda está trabalhando no edital para a contratação das obras de recuperação da estrutura, que só deve ser liberada no ano que vem.

Viaduto foi interditado após caminhão bater contra a estrutura – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O local foi interditado aos motoristas no dia 24 de setembro, depois que um caminhão colidiu contra o viaduto no dia 17 do mesmo mês. A interdição do acesso ao município e à rodovia foi necessária para que os engenheiros fizessem “uma vistoria no local para analisar a situação do mesmo”, explicou o departamento.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O DER prevê que, após a conclusão do processo licitatório, que está em andamento, as obras tenham três meses de duração, ou seja, devem ser entregues em 2022. O investimento do Governo do Estado de São Paulo é de R$ 310 mil.

Viaduto só deve ser reaberto no ano que vem – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para o acesso à cidade, o DER indica a entrada pelo trevo no km 137 da rodovia. Para os veículos saindo de Santa Bárbara, a sugestão é ir até o trevo do km 140 da Rodovia dos Bandeirantes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O departamento foi questionado sobre a previsão de conclusão da licitação e sobre a sinalização de rotas alternativas, mas não encaminhou resposta até o fechamento desta reportagem.