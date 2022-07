Viaduto da SP-304 em Santa Bárbara será liberado nesta quinta-feira

Equipes do DER farão uma operação especial para monitorar a liberação do trânsito no local - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo ao km 139, em Santa Bárbara d’Oeste, será liberado aos motoristas, nesta quinta-feira (14), a partir das 8h. A informação foi confirmada pelo DER (Departamento de Estrados e Rodagens), responsável pela obra, que é executada desde maio pela G20 Gerenciamento de Obras Ltda.

Segundo o departamento, equipes do DER farão uma operação especial para monitorar a liberação do trânsito no local, que dá acesso à Santa Bárbara e, também, canal de saída do município.



O viaduto está interditado desde o dia 24 de setembro de 2021, depois que um caminhão bateu na parte de baixo do dispositivo, comprometendo a estrutura e a capacidade de suportar o peso dos veículos.

Com valor de R$ 1 milhão, a empresa trabalhou na recuperação do pavimento, no reforço das vigas e da estrutura do viaduto.