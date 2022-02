Vereadores querem fazer fiscalização surpresa em UBSs de Santa Bárbara

Vereadores vão fazer visitas surpresa nas UBSs de Santa Bárbara d’Oeste (Divulgação) – Foto:

Os vereadores barbarenses Esther Moraes (PL), Bachin Júnior (MDB) e Carlos Fontes (PSL), que integram a Comissão Permanente de Política Social da Câmara, vão realizar pelos próximos dias visitas em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Santa Bárbara d’Saúde para verificar o funcionamento das unidades e identificar carências na rede pública de saúde.

“A Comissão quer ir nas 17 UBSs que a gente tem na cidade, visitar cada uma para entender como é o fluxo de atendimento, qual é o tempo de espera de uma consulta, como é a equipe de cada unidade e, com isso, saber como estão essas questões estruturais dentro de cada UBS”, disse a vereadora Esther Moraes, que preside a comissão.

Os três vereadores entendem que as visitas vão ser importantes, principalmente para saberem as razões de muitos munícipes não usarem as UBSs e procurarem os prontos-socorros mesmo em casos não emergenciais.

Com base em informações da Secretaria de Saúde, os três parlamentares afirmam que 60% dos atendimentos nos prontos-socorros da cidade podem ser realizados em postos de saúde.

“É uma visita que faz parte da função fiscalizadora que um vereador tem”, disse Esther. “Mas a visita vem também dessas informações passadas pela Secretaria de Saúde com relação a uma grande porcentagem de atendimentos em prontos-socorros que não são urgentes e que poderiam estar sendo atendidos em unidades básicas de saúde”.

O vereador Bachin Júnior reforçou a explicação da colega parlamentar: “Vamos ver se cabe algum trabalho de orientação nos próprios postos para que as pessoas busquem os prontos-socorros apenas em casos emergenciais e lote os PSs, como aconteceu no começo do ano, quando muitas pessoas adoeceram por conta da Covid-19 e também do surto de gripe”.

Carlos Fontes confirmou que as vistorias não serão agendadas. “Queremos fazer uma visita bem feita e completa. Quando estivermos na unidade, vamos fazer um check-list”, disse o vereador.

Não há uma data definida ainda para as visitas começaram, mas a previsão é que se iniciem nas próximas semanas. A proposta é fazer registros das visitas, organizar as informações em um relatório e, posteriormente, disponibilizar as informações colhidas de forma pública.

“As UBSs são a porta de entrada do SUS. Defendemos que deve-se investir em atenção básica e nas estruturas das UBS. Então, a gente quer entender como elas estão porque é por ali que nosso povo acessa o sistema público de saúde”, salientou a vereadora Esther.