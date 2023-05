Vereadores protocolam projeto para revogar reajuste de 72% em Santa Bárbara

Na justificativa, eles dizem que a ideia é trazer para a mesma discussão os salários do prefeito e dos secretários municipais

Texto foi assinado pelos 19 parlamentares – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Os 19 vereadores de Santa Bárbara d’Oeste protocolaram na câmara, nesta segunda-feira (15), um projeto para revogação do reajuste de 72% no subsídio dos parlamentares para a próxima legislatura.

Eles haviam aprovado o aumento na terça-feira passada, numa votação que durou menos de um minuto, sem nenhuma explicação.

No entanto, após repercussão negativa, o presidente da Casa, Paulo Monaro (MDB), disse que colocaria em discussão a revogação do reajuste. Ele fez a afirmação num vídeo que circulou na noite do último sábado.

Todos os vereadores assinaram o projeto protocolado nesta segunda. Na exposição de motivos, eles dizem que a decisão partiu da Mesa Diretora e que “a ideia é trazer para a discussão, além dos salários dos vereadores, os subsídios do prefeito e secretários municipais”.

O subsídio dos vereadores, a partir de 2025, subiria de R$ 8.966,82 para R$ 15.422,93. Para o presidente da câmara, o aumento seria de R$ 10.082,99 para R$ 17.342,76.