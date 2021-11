Vereadores de Santa Bárbara querem comissão de igualdade racial

Em Santa Bárbara d’Oeste, vereadores querem criar uma comissão de igualdade racial na câmara. O presidente do Legislativo, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), e o vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), protocolaram um projeto de resolução que acrescenta parágrafo sobre o tema no Regimento Interno da Casa de Leis.

Na prática, a propositura dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo.

Conforme consta no projeto, a comissão deve promover o debate, as reflexões e o encaminhamento de medidas de enfrentamento ao racismo, além de outras formas de discriminação étnico-racial.

“Esta comissão permanente visa atuar no enfrentamento ao racismo em Santa Bárbara, fiscalizando e criando programas relativos à igualdade racial no município”, explicaram os vereadores na exposição de motivos da proposta.

Campinas

Na sessão desta terça-feira, Joel repudiou o caso de racismo contra a vereadora de Campinas Paolla Miguel (PT). Ela foi chamada de “preta lixo” enquanto discursava sobre um projeto de lei voltado para a comunidade negra da cidade. Paolla acionou a Polícia Civil e o caso é apurado pela Câmara de Campinas.