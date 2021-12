Vereadores de SB aprovam empréstimo de R$ 15 milhões para infraestrutura urbana

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou, nesta terça-feira, por 13 votos a 5, o projeto de lei 265/2021 que permite à Prefeitura fazer uma abertura de crédito no valor de R$ 15 milhões para obras de infraestrutura urbana na cidade.

De autoria do Executivo, a proposta não estava na pauta do dia, mas foi incluída a pedido do vereador Uruguaio (MDB).

Apesar do PL ter sido aprovado com folga, a possibilidade da Prefeitura obter empréstimo de R$ 15 milhões gerou discordância entre os parlamentares.

A possibilidade da Prefeitura obter empréstimo de R$ 15 milhões gerou discordância entre os parlamentares durante a sessão – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O vereador Isac Sorrilo (Republicanos) foi um dos que se manifestou ser contra o projeto. O parlamentar lembrou que a câmara já havia aprovado, durante o ano, outro empréstimo de R$ 25 milhões para a mesma finalidade. “Serão R$ 40 milhões para asfaltar a rua, enquanto tem famílias esperando oito horas para serem atendidas em um pronto-socorro”.

Também contrário à proposta, Eliel Miranda (PSD) criticou o projeto pela falta de informações sobre a quantidade de parcelas e taxa de juros referentes ao empréstimo. “Alguém aqui faria um empréstimo sem saber quanto é a taxa de juros?”, questionou.

Já o vereador Celso Ávila (PV), enstusiasta do projeto, afirmou que o empréstimo poderia ser interpretado de duas formas: gasto ou investimento. “Eu fico com a segunda opção. Não é possível fazer as melhorias se não tiver investimento”, disse o parlamentar, que apresentou o Jardim Itamaraty como um exemplo de bairro na cidade onde há ruas que ainda precisam ser asfaltadas.

Aprovado, o projeto prevê o investimento do dinheiro em recapeamento asfáltico, mobilidade urbana, obras de drenagem, aquisição de máquina e equipamentos para a cidade.