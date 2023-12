Vereadores de Santa Bárbara tiram R$ 2,7 milhões do orçamento da câmara e colocam na Saúde

Parlamentares concordaram com o projeto do Executivo que define o orçamento de 2024

Após quase quatro horas de sessão extraordinária, nesta quarta-feira (13), os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram a emenda proposta por Celso Ávila (PV) que tira R$ 2,7 milhões do orçamento da câmara e coloca na Saúde.

Câmara teve quase quatro horas de sessão extraordinária nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os parlamentares concordaram com o projeto do Executivo que define o orçamento de 2024, com previsão de R$ 857.040.900.

Inicialmente, a vereadora Esther Moraes (PL) havia protocolado outra emenda com o mesmo valor, em outubro, sugerindo que metade fosse para a Educação e a outra parte para a Saúde, mas foi rejeitada por 12 votos contrários e cinco favoráveis.

Um grupo do SindProSBO (Sindicato dos Professores de Santa Bárbara d’Oeste) esteve na câmara para pedir o apoio na destinação da emenda.

“Sabemos que estamos em um ano muito difícil para fechar as contas. Não falamos em nome do prefeito, ou da Secretaria de Educação. Estamos falando como professoras”, diz Fernanda Feliciano, diretora do sindicato.

“Não gostaríamos que fizessem uma separação sobre a importância, pois a educação e saúde são os pilares de uma sociedade”, completa.

Esther disse que esperava ter o apoio nas assinaturas. “A destinação do valor não resolveria os problemas das pastas, apenas seria um fôlego. Entendo que quanto mais se investe em educação, menos o povo é enganado”, disse a parlamentar.

“No entanto, como os vereadores foram contrários a destinação do dinheiro para a educação, eu não serei contrária para devolver esse dinheiro na saúde.”

Celso defendeu a sugestão integral para saúde.

“Nos deparamos com a falta de medicamento como dipirona nas unidades e até fraldas geriátricas. Nós estamos ajudando mais na área de saúde nesse momento. Entendemos que para uma prosperar, devemos rejeitar a outra”, afirmou.

Orçamento

Entre os setores com maiores investimentos para o próximo ano aparecem a Educação, que deve receber R$ 228,5 milhões, Saúde (R$ 213 milhões) e infraestrutura do DAE (Departamento de Água e Esgoto), com R$ 120,4 milhões.

O presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB) pediu um aumento no repasse para R$ 30 milhões no próximo exercício da Casa.

O valor corresponde a um aumento de 33% em relação a este ano (R$ 22,5 milhões). Em 2022, o valor que a prefeitura repassou para a câmara foi de R$ 18,5 milhões.

Monaro justificou o aumento com a pretensão de fazer reformas no prédio.