Vereadores de Santa Bárbara aprovam criação de semana contra o aborto

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste aprovou, nesta terça-feira, um projeto de lei protocolado em 2021 pelo vereador Felipe Corá (Patriota), que institui a “Semana de Conscientização Contra o Aborto” no calendário oficial de eventos do município.

“Se alguns países por aí liberam o aborto, é porque não respeitam o entendimento científico de que a vida humana começa no primeiro instante da fecundação. É preciso tomar muito cuidado com a propaganda que se tem feito no Brasil para a legalização”, justificou Corá.

O debate sobre o projeto acarretou em um princípio de bate-boca entre a vereadora Esther Morais (PL), a única votar de forma contrária à proposição, e o presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esther defendeu que o assunto deveria ser discutido “de forma racional”, ou seja, “sob a ótica da saúde pública e em um contexto que fosse possível debater com técnicos da área”.

Monaro não gostou do uso da palavra “racional” e questionou se “todos os parlamentares que estão discutindo e se mostrando favoráveis ao projeto são irracionais”.

O LIBERAL conversou com ambos os parlamentares após o episódio. Monaro disse que teve um entendimento diferente da fala da colega de Legislativo.

Por sua vez, Esther exigiu respeito ao seu posicionamento, declarou que “teve a intenção de ressaltar a importância de debater o assunto aborto do ponto de vista técnico” e afirmou que consultará o jurídico para orientação sobre a forma de proceder.