Vereadores aprovam, por unanimidade, orçamento de R$ 649 milhões para 2022

Câmara de Santa Bábara D’Oeste aprovou, na sessão da última terça-feira, a LOA para 2022 - Foto: Divulgação

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram, na noite da última terça-feira (7), a Lei Orçamentária Anual (LOA) que prevê a receita de R$ 649 milhões para ser utilizada pela Administração Municipal em 2022.

O orçamento, enviado pela Prefeitura no início de outubro, foi aprovado por todos os vereadores da cidade na 1ª Reunião Extraordinária realizada pela Câmara no ano.

A LOA é a lei que prevê o quanto e onde a Prefeitura pode gastar no ano seguinte, e ajuda o Executivo a aplicar o dinheiro arrecado (receita) dentro dos limites estabelecidos pelo governo.

Com a aprovação da lei, a previsão é de que a maior parte deste montante seja destinada para as áreas da saúde (R$ 164,2 milhões), e também educação (R$ 153,2 milhões). Somadas, as duas pastas vão receber 48,9% de todo o orçamento.

A secretária da Fazenda, Paula Marchesin, já havia declarado ao Liberal que o Executivo utilizaria a verba para a construção de novas Unidades Básicas de Saúde, além da construção e ampliação de escolas e modernização de materiais educacionais.

O orçamento também prevê gasto de R$ 76 milhões com Administração; R$ 28,9 milhões com Gestão Ambiental e R$ 20,9 milhões para a área de Urbanismo. As áreas de Segurança Pública e Assistência Social terão à disposição R$ 18,8 milhões e R$ 18,3 milhões, respectivamente.