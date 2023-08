Vereadores aprovam o Refis 2023 em Santa Bárbara

Proposta foi apreciada durante a sessão extraordinária, que durou apenas três minutos - Foto: Fernando Campos - Câmara de Santa Bárbara

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram o projeto de lei da prefeitura que prevê a realização do Refis (Programa de Recuperação Fiscal Municipal), para a negociação de dívidas com a administração pública. A proposta foi apreciada durante a sessão extraordinária, que durou apenas três minutos, na noite desta terça-feira (8).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os cidadãos e empresas terão a oportunidade de quitarem débitos com parcelamentos e descontos de até 100% em juros e multas. Em 2021, quando a prefeitura realizou o último Refis, foram arrecadados R$ 25,7 milhões.

O programa terá duração mínima de 60 dias e pode ser prorrogado no exercício financeiro do ano. A medida abrange débitos tributários e não tributários, com anistia dos juros e multas, porém sem renunciar à correção monetária.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Serão consideradas as dívidas em fase de execução fiscal, as discutidas em mandado de segurança, em ação ordinária ou em qualquer outra medida judicial.

Para aderir ao programa, os débitos referentes à administração pública direta devem ter ocorrido até 31 de dezembro do ano passado. No caso das dívidas adquiridas junto à administração pública indireta, devem, ter sido feitas até 30 dias antes da publicação desta lei.