Vereadores apresentam pacote de ações de combate ao câncer em Santa Bárbara

Os vereadores Esther Moraes e Júlio César Santos, o Kifú, ambos do PL, apresentaram um pacote de ações de combate ao câncer em Santa Bárbara d’Oeste. As propostas foram idealizadas após visita no início do ano, à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Kifu e Esther buscam atendimento mais humanizado



Além de conversar com voluntários que atuam há anos na entidade, eles ouviram diferentes pacientes, e relataram que muitos solicitaram informações a ajuda para darem prosseguimento aos próprios tratamentos.

O pacote inclui um projeto de lei protocolado na Câmara que garante assistência médica, psicológica e social para os pacientes que aguardam o início do tratamento, encaminhamento e atendimento prioritário em caso de vulnerabilidade social.

“Percebemos uma falha no sistema público de saúde, no acolhimento das famílias e pacientes. Queremos uma equipe que dê assistência, acompanhe, algo mais humanizado do que o paciente ficar esperando vaga na rede estadual de saúde, sem informações”, aponta Esther.

A dupla pediu ao deputado estadual André do Prado (PL) R$ 100 mil por meio de emenda, “para investir nesta equipe e neste atendimento”.

Além disso, Esther e Kifú indicaram à prefeitura a criação de um protocolo preventivo na Secretaria de Saúde, para o diagnóstico precoce do câncer nos prontos-socorros.

A ideia é que médicos questionem e realizarem exames preventivos e de acompanhamento nos pacientes que acharem necessário e, se for o caso, orientem ida à posto de saúde.

Em requerimento, os vereadores do PL questionaram a prefeitura sobre os o atendimento escolar a pacientes crianças e adolescentes, além de acompanhamento psicológico dessas famílias.

Por fim, pedem informações sobre a fiscalização de empresas que atuam com produtos químicos em Santa Bárbara, preocupados com os potenciais riscos desse material ao meio ambiente e à saúde dos barbarenses.

Além de questionar a Prefeitura, neste caso também pedem esclarecimentos à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A reportagem questionou a prefeitura e Cetesb a respeito, mas as partes ainda não responderam.