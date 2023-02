Vereadoras querem protocolo ‘Não se calem’ em Santa Bárbara

As vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV) protocolaram na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, nesta segunda, o projeto de lei nº 37/2023, que tem como objetivo instituir o protocolo de segurança chamado “Não se calem” para locais de lazer e estabelecimentos como bares, restaurantes e casas de shows.

O protocolo exige uma série de ações a ser seguida pelos estabelecimentos, como o atendimento imediato à vítima, fornecimento de informações sobre direitos e canais de denúncia, e encaminhamento e acolhimento em segurança da mulher nos locais necessários.

Vereadores Kátia Ferrari (PV) e Esther Moraes (PL), autoras da proposta – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

Além disso, prevê um treinamento específico aos funcionários e gerentes dos comércios, fornecido pelo poder público, para identificar e proceder em situações de risco.

“Acho que é muito importante trazer esse debate para o local, porque a gente tem uma realidade muito cruel com as mulheres brasileiras, e a nossa cidade não se furta desse debate. Temos mulheres que sofrem violência, assédio, estupro nesses tipos de estabelecimentos”, justificou Esther ao LIBERAL.

“Tivemos recentemente um caso de feminicídio na área central daqui da cidade. Uma jovem morta de forma violenta pelo parceiro. Houve um repúdio muito grande, então nós precisamos evitar que toda e qualquer violência aconteça, precisamos buscar a prevenção desses casos”, relembrou Kátia.

A propositura vai ao encontro da lei estadual sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no último sábado. Esther destaca que as duas leis se completarão na iniciativa de combater a violência contra as pessoas do sexo feminino.

As vereadoras descartaram qualquer tipo “colisão” entre os projetos, já que as fiscalizações serão diferentes para cada legislação.