Vereadoras farão denúncia contra Corá na Comissão de Ética

Parlamentar do Patriota mandou Esther Moraes (PL) parar de “latir” em sessão

As vereadoras Kátia Ferrari (PV) e Esther Moraes (PL) confirmaram que se reuniram com o corpo jurídico da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste para definir os últimos detalhes do documento que será enviado para a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar nos próximos dias.

Na semana passada, o vereador Isac Motorista (Republicanos) fez mímicas enquanto Esther usava a palavra livre. Felipe Corá (Patriota) ainda a chamou de “insignificante” e pediu para que parasse de “latir”.

Felipe Corá (Patriota) pediu desculpas para vereadora – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

“O documento está sendo preparado com bastante detalhes sobre tudo o que ocorreu. Com certeza vamos encaminhar ao presidente da Casa (Joel do Gás – PV)”, antecipou Kátia, ao término da sessão desta terça.

Questionado sobre a suposta quebra de decoro, Corá acredita que não será o caso. “Eu acredito que eu estou sendo homem de vir aqui admitir, porque não saiu no microfone. Mas acho que acima de tudo a gente tem que ser o que a gente é, né? Se eu falei, falei”, destacou o vereador.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O parlamentar também usou o tempo destinado às moções para reforçar que se arrependeu. “Já pedi desculpas publicamente para ela, visualizou a mensagem, mas não respondeu. Eu a procurei para resolver essa situação de uma forma mais amistosa”, relatou Corá.

Isac Motorista foi procurado, mas alegou que não se pronunciaria neste momento. No entanto, antecipou que as mímicas que fez ocorreram durante a sua conversa com outra pessoa e não se referiam à vereadora.

REAÇÃO. Na última sexta, a Procuradoria da Mulher da Câmara de Americana divulgou uma nota de repúdio contra as atitudes.

“As ofensas proferidas foram vexatórias e repugnantes pois agridem as mulheres, principalmente aquelas que se encontram em espaços de poder. Em nenhuma esfera de poder deve-se aceitar que comportamentos agressivos às mulheres sejam considerados naturais. Estes devem ser sim punidos de maneira rigorosa, de acordo com a lei, principalmente daqueles que exercem funções públicas que deveriam zelar pelo humanismo e pelo respeito às mulheres, em atos e palavras”, cita trecho da moção.