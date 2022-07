Vereador Uruguaio morre aos 68 anos em Santa Bárbara

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Erb de Oliveira Martins, o Uruguaio (MDB), morreu nesta segunda-feira (11), aos 68 anos. Ele enfrentava um tratamento contra um câncer, estava internado no Hospital Unimed do município desde domingo e não resistiu a um infarto.

A prefeitura e a câmara decretaram luto oficial de sete dias. Uruguaio deixa a esposa Rosana e os filhos Vinícius e Daniela.

Erb de Oliveira Martins, o Uruguaio, foi eleito para cinco mandatos como vereador – Foto: Arquivo / LIBERAL

O parlamentar já estava afastado de suas atribuições por licença médica desde 16 de abril – a cadeira dele no Legislativo foi ocupada pelo suplente Paulo Monaro (MDB). Além do tumor, também havia passado por três cirurgias recentemente.

Uruguaio exercia seu quinto mandato como vereador – ocupou uma das cadeiras da câmara nas legislaturas 1997-2000, 2001-2004, 2009-2012, 2013-2016, tendo sido presidente da Casa entre 2011 e 2012. Na última eleição, em 2020, recebeu 1.303 votos. Além da vida pública, também era empresário.

Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, ganhou o apelido por conta do sotaque adquirido durante a infância e a adolescência vividas no Uruguai, antes de chegar a Santa Bárbara.

“Esse era o vereador que vocês conhecem, mas nós conhecemos uma outra face dessa figura política, que fez muito por Santa Bárbara e vai deixar um legado de honestidade para os filhos, que são gratos por ter ele como pai. Eu como nora amava meu sogro, meus filhos e nosso sobrinho também, então vai ficar muita saudade de uma pessoa excepcional que ajudou tantas pessoas e que nós amamos”, afirmou ao LIBERAL a nora de Uruguaio, Edneia Germano Martins.

O presidente da câmara, Joel Cardoso, o Joel do Gás (PV), lamentou a perda do colega. “É uma perda muito grande, porque o Uruguaio era referência na Câmara Municipal. Foi vereador por um bom tempo, depois presidente, ficou um tempo fora e voltou agora em 2020. Provou o quanto ele era importante para a política barbarense, que ele foi eleito novamente, um político de referência”, afirmou ao LIBERAL.

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) se manifestou por meio de nota. “O Uruguaio foi uma pessoa que fez história na política barbarense. Viveu uma longa trajetória em ajudar às pessoas, buscar o entendimento, o diálogo e a democracia. Infelizmente nos deixa neste momento. Lamento profundamente. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

Não haverá velório, de acordo com a família. O cortejo em veículo do Corpo de Bombeiros sairá da câmara, às 16 horas, e passará pelos bairros 31 de Março e Jardim Batagin – principal base do vereador – até o Cemitério Campo da Paz (Cabreúva), na Avenida da Saudade, onde será sepultado.