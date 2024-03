Vereador Jesus, de Santa Bárbara, deixa o Avante e se filia ao União Brasil

Mudança foi confirmada em reunião com membros do União Brasil - Foto: Divulgação

O vereador Jesus, de Santa Bárbara d’Oeste, se despediu do partido Avante e se filiou ao União Brasil. A mudança foi oficializada nesta sexta-feira (22), em encontro que reuniu membros de seu novo partido.

Jesus passa a integrar o grupo que vai apoiar o candidato Dr. José, da mesma legenda, na eleição para prefeito. A chapa terá como vice o suplente de deputado estadual Marcos Fontes, atual presidente do diretório municipal do partido.

Na câmara barbarense, Jesus se juntará ao vereador Carlos Fontes na bancada do União Brasil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Recentemente, Marcos Fontes, disse ao LIBERAL que, apesar de responder pela presidência do partido na cidade, também vai mudar de sigla e deve ir para o PP. No entanto, não descartou a possibilidade de conversar também com o partido Agir.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A janela partidária que permite a troca de legendas sem a perda do mandato segue até o dia 5 de abril. Possivelmente, outros parlamentares da cidade ainda devem escolher os novos partidos sinalizando a formação dos grupos de apoio aos candidatos a prefeito e vice de Santa Bárbara, assim como as coligações partidárias que vão definir as vagas para as próximas cadeiras no Legislativo.

Outros vereadores barbarenses já trocaram de partido. Esther Moraes, que estava no PL, anunciou a sua filiação ao PV.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Celso Ávila, que já tinha oficializado a sua saída do PV depois de 11 anos, confirmou na última quarta-feira que vai se filiar ao Solidariedade. Ele deve assumir a presidência do partido na cidade e já antecipou que vai apoiar a reeleição do prefeito Rafael Piovezan (PL).

O presidente da câmara, Paulo Monaro, deixou o MDB, irá para o PSD e prometeu apoio ao vereador Eliel Miranda, do mesmo partido, na eleição para prefeito.