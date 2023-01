Vereador de Santa Bárbara quer apoio para contestar Censo

O vereador Carlos Fontes (União Brasil), de Santa Bárbara d’Oeste, se reuniu nesta terça-feira com integrantes da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara) e com o prefeito Rafael Piovezan (MDB), em busca de apoio para contestar a prévia do Censo 2022 divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De acordo com os dados publicados, o município tem 183.447 habitantes, distante da meta de 200 mil.

O parlamentar usa como argumento um cálculo, que consiste no número médio de moradores por ligação de água, para justificar que a cidade já ultrapassou a marca. Esta alegação também é sustentada pelo prefeito, como mostrou uma matéria do LIBERAL em agosto de 2022.

Carlos Fontes em reunião com representantes da Acisb – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

“Não existe nenhuma explicação plausível para nossa cidade ter crescido tão pouco nos últimos anos. Pelo contrário, qualquer barbarense é capaz de ver o quanto o município se desenvolveu”, diz Fontes.

O vereador pretende promover novos encontros com representantes de diferentes entidades e associações, assim como líderes religiosos e integrantes da sociedade civil, no intuito de garantir apoio à contestação.

Se o IBGE confirmar a estatística populacional no balanço definitivo, que deverá ser publicado em fevereiro, Santa Bárbara terá o menor crescimento populacional da RPT (Região do Polo Têxtil) em relação ao Censo de 2010.

Segundo os dados, a cidade ganhou 3.438 habitantes nos últimos 12 anos. O número pode influenciar nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, do Governo Federal, usados para realizar melhorias na cidade.