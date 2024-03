Vereador Celso Ávila, de Santa Bárbara, se filia ao Solidariedade

Parlamentar deve assumir a presidência do partido na cidade e prometeu apoiar Piovezan na busca pela reeleição

Ávila deixou o PV depois de 11 anos - Foto: Reprodução/Câmara SBO

O vereador barbarense Celso Ávila, que já tinha oficializado a sua saída do PV depois de 11 anos, confirmou nesta quarta-feira (20) que vai se filiar ao Solidariedade. Ele deve assumir a presidência do partido na cidade.

O parlamentar aproveitou a janela partidária, que segue até 5 de abril, para realizar a migração para a nova legenda sem perder o mandato.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Vamos fazer a transição para o partido que não segue uma linha extremista. Caminhamos para um projeto político de continuar ajudando a cidade, junto com grupo de apoio à Rafael Piovezan (PL) a caminho da reeleição”, diz Ávila.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Na próxima segunda (25), o vereador vai a São Paulo para assinar a sua filiação com o apoio do presidente estadual do partido, Paulinho da Força.

Já a também vereadora barbarense Esther Moraes, que estava no PL, anunciou a sua filiação ao PV. A decisão vai ao encontro do desejo da parlamentar de integrar um partido da federação formada por PT, PV e PCdoB.