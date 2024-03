Vereador Celso Ávila, de Santa Bárbara, deixa o PV

Celso Ávila deve informar novo partido na próxima semana - Foto: Divulgação

Após 11 anos e com três mandatos como vereador pelo PV, em Santa Bárbara d’Oeste, Celso Ávila, informou oficialmente a sua desfiliação do Partido Verde (PV) nesta quinta-feira (14). O parlamentar vai aproveitar a oportunidade da janela partidária, que teve início no dia 7 de março e irá até 5 de abril, para definir se vai para o Solidariedade, Podemos ou Democracia Cristã.

“Está diferente ideologicamente do que acredito, se faz necessária minha saída para seguir em outro partido para as eleições de 2024. Sigo sendo coerente com as minhas ações e no cumprimento do meu dever como vereador, elaborando, fiscalizando e propondo projetos junto a população de Santa Barbara d’Oeste”, justificou o vereador.

Com relação as próximas eleições municipais, Ávila antecipa que pretende assumir um projeto de comando do novo partido, que não será de extremos. “Teremos um trabalho de centro, mais voltado à direita e devemos apoiar a continuidade de Rafael Piovezan na prefeitura”, completa o parlamentar.

Outros vereadores da RPT (Região do Polo Têxtil) também fizeram a migração partidária. A barbarense Esther Moraes saiu do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, por divergência política e ainda não oficializou sua nova legenda.

A parlamentar Nathália Camargo, de Americana confirmou a sua filiação ao PP. O pai da vereadora, José Odécio de Camargo Júnior, é líder do partido na cidade.

Já o vereador de Nova Odessa Cabo Natal assinou sua filiação ao Republicanos e deixou o Avante.