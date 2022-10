Vereador barbarense surpreende como 3º mais votado na região

Eliel Miranda (PSD) recebeu votos em 441 cidades do Estado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Uma das surpresas do 1º turno das eleições 2022, na RPT (Região do Polo Têxtil), foi o desempenho do vereador de Santa Bárbara d’Oeste, Eliel Miranda (PSD) como candidato a deputado federal.

Ele não conquistou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas com receita de apenas R$ 171 mil, conseguiu ser o 3º mais votado entre os concorrentes da região (50.875 votos), à frente de nomes como Maria Giovana (PDT) e Henrique do Paraíso (Republicanos), que tiveram mais recursos para investir na campanha.

No País ele foi o 7º mais votado da sigla, que conseguiu eleger três deputados federais. O curioso é que em Santa Bárbara, onde já atuou como guarda municipal, Eliel teve só 3.004 votos. Em Paulínia, onde, atualmente, é guarda, 1.146.

Levantamento feito pelo LIBERAL mostra que o que garantiu o bom desempenho do parlamentar nas eleições foi a pulverização dos votos. Ele recebeu 10 mil só na capital paulista e foi opção de eleitores em 441 cidades, o que representa mais de dois terços do Estado. Mas, apesar dos números expressivos, nem como suplente ele emplacou.

Em entrevista ao LIBERAL, Eliel disse que a votação não o surpreendeu. “O número de votos é resultado de um trabalho que venho fazendo em defesa dos guardas desde 2006. Escrevi em jornais, blogs, fui corregedor, secretário de Segurança em Santa Bárbara por dois anos e em 2013 criei um canal no YouTube [onde atua como uma espécie de influencer dos guardas]”, afirma.

Desde então, Eliel diz que começou um trabalho nacional com palestras e aulas gratuitas. Em 2016, ele foi suplente de vereador e, em 2018, disse que recusou convites para ser candidato a deputado estadual ou federal.

“Acreditava que antes deveria ser eleito no município, o que aconteceu em 2020”. Em janeiro do ano seguinte, o vereador começou uma pré-campanha, conversando com os guardas.

“Sabia que teria que ser voluntário, não teria recursos. Continuei como guarda municipal, em Paulínia, à noite, e vereador de Santa Bárbara, durante o dia. Hoje, me sinto deputado federal, pois os meus 50.875 votos ajudaram a fazer o quociente eleitoral. Estou feliz.”

SEM VAGAS. Os dois candidatos mais votados na região, que tentavam uma vaga na Câmara dos Deputados, mas também não se elegeram, foram o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), de Americana, e o ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andia (MDB). Macris teve 87.501 votos e Denis, 75.082. Colaborou Emanuelly Rachid