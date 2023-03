Vereador barbarense afirma que acusação é perseguição política

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Nilson Araújo Radialista (PSD) rebateu nesta sexta a acusação do MP (Ministério Público) de ter se passado por policial civil para entrar no Pronto-Socorro Edison Mano, em outubro de 2021. Em nota, ele afirmou que sofre perseguição política, mas não apontou responsável.

Em audiência realizada no último dia 7 de fevereiro, no MP, a Promotoria chegou a oferecer um acordo para evitar a denúncia contra o vereador, acusado pelos crimes de abuso de autoridade, falsa identidade e uso indevido de símbolo da Polícia Civil. Porém, o parlamentar não aceitou.

O vereador Nilson Araújo, no PS Edison Mano; ele diz ter sido chamado por uma paciente que sentia dores abdominais – Foto: Reprodução

O vereador confirmou, por meio da assessoria, que esteve na unidade de saúde porque foi chamado por uma paciente. Segundo a assessoria, a mulher sentia muitas dores abdominais. “A munícipe entrou em desespero e postou seu caso nas redes sociais, e o parlamentar ficou sabendo e se propôs a orientá-la”, diz a nota.

Nilson ressalta que foi até a unidade de saúde para entender o ocorrido e que não houve desordem. “A própria paciente disse em depoimento, chorando, que caso o vereador não tivesse comparecido ao pronto-socorro ela não saberia o que poderia ter ocorrido.”

A mulher tinha uma pedra no rim e foi submetida a cirurgia no dia seguinte. Com relação a negativa do acordo, Nilson destacou que é um direito constituído por lei.

“Vou defender o povo, com dignidade, fui eleito para isso. O povo é o nosso patrão, é o povo que paga o nosso salário”, finaliza.

O parlamentar não comentou sobre a identificação funcional do Poder Legislativo, que é semelhante a da Polícia Civil, que utilizou para entrar no PS, porém, na ocasião, segundo o segurança da unidade, ele teria confirmado que era policial.