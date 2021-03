Vereador Bachin Jr testa positivo para a Covid-19 em Santa Bárbara

“Hoje pela manhã os exames confirmarem positivo e estamos já nos tratando desde sexta-feira”, afirmou - Foto: Câmara de Santa Bárbara

O vereador Oswaldo Bachin Jr, mais conhecido como Bachin Jr (MDB), testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (22). Em entrevista ao LIBERAL, o parlamentar disse que ele e sua esposa foram diagnosticados com a doença e que estão bem.

“Nós estamos com sintomas leves. Minha esposa mais com sintomas gripais, ambos sem febre. Eu com uma ligeira tosse e estamos no quinto dia dos sintomas. Hoje pela manhã os exames confirmarem positivo e estamos já nos tratando desde sexta-feira”, afirmou.

Bachin Jr começou a apresentar sintomas na semana passada e foi até o pronto-socorro Afonso Ramos na sexta-feira (19) e passou por atendimento médico junto com a esposa. Na data, colheram o material para realização do teste e lhe foram prescritos medicamentos.

A expectativa, segundo o vereador, é de que o período de isolamento se estenda até o dia 1° de abril. Como as sessões da Câmara estão ocorrendo por videoconferência, ele seguirá participante dos encontros às terças-feiras.

Bachin Jr tem 57 anos e não possui comorbidades.