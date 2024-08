Verba de Novo PAC será usada na construção de novos reservatórios em Santa Bárbara, diz Piovezan

Segundo prefeito, serão aumentados ou construídos reservatórios na região do Cintec, do Cruzeiro do Sul, do Santa Rita e na região leste

A verba de R$ 17,2 milhões que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste irá receber do Novo PAC Seleções, do governo federal, será usada também para construção de novos reservatórios. A informação foi dada pelo prefeito Rafael Piovezan (PL) em entrevista nesta quarta-feira (31) ao programa Liberal no Ar, da Zé FM 76,3.

Piovezan disse que pretende garantir mais água para regiões de Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

De acordo com o chefe do Executivo barbarense, além da troca das redes de distribuição (adutoras), serão aumentados ou construídos reservatórios na região do Cintec (Centro Industrial Tecnólogico), do Cruzeiro do Sul, do Santa Rita e na região leste.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O conceito é garantir ainda mais água para essas regiões. Você não pode ficar construindo reservatórios e achar que eles vão garantir o abastecimento. Eventualmente, se tiver uma queda de energia e tiver um problema no abastecimento, aí esses reservatórios suprem”, disse Piovezan.

No caso do Cruzeiro do Sul, a ideia é ampliar a reservação para não precisar da estrutura da Vila Brasil. Dessa forma, as regiões que receberão as melhorias ficarão setorizadas, como um circuito fechado de água, principalmente no Jardim das Orquídeas e nos bairros Vista Alegre e Santa Rosa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Isso ajuda a identificar se naquela região tem uma adutora que está rompida. A setorização permite identificar quanto de água estou mandando para lá e quanto estou faturando”, explicou o prefeito.

Ainda segundo Piovezan haverá uma segunda verba, de aproximadamente R$ 10 milhões, para melhorar a captação de água das represas e o transporte até a Estação de Tratamento de Água.