‘Vendemos a experiência e não somente a comida’, diz sócia regional do Outback

A rede de restaurantes Outback inaugura, nesta segunda-feira, a primeira unidade na RPT (Região do Polo Têxtil). Ela foi construída no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, com cerca de R$ 5 milhões em investimentos.

Em entrevista ao LIBERAL, Márcia Piellusch, sócia regional da Bloomin’ Brands, empresa dona da marca gastronômica, ressaltou que a chegada do restaurante à região é resultado de um desejo dos consumidores locais, identificado pela rede.

Por sinal, o mercado brasileiro é relevantíssimo para a Bloomin’ Brands – só perde em faturamento para o país-sede, os Estados Unidos. Em 2023, a dona da rede, que reúne restaurantes como Abbraccio e Aussie no Brasil, disse ter investido R$ 90 milhões em 18 novos restaurantes e registrado um aumento de 5,5% nas vendas na comparação com o ano anterior.

Para Márcia, a marca Outback se fortaleceu perante os brasileiros pelo que entrega em seus restaurantes além do que chega na mesa. “Entendemos que vendemos a experiência e não somente a comida e isso nos diferencia no mercado”, afirmou. Confira os principais trehcos da entrevista, dada por e-mail.

Márcia Piellusch, sócia regional da Bloomin' Brands, dona do Outback

LIBERAL | Como a rede enxerga o potencial de mercado na Região do Polo Têxtil?

MÁRCIA PIELLUSCH | A Região do Polo Têxtil, assim como a de Campinas, é um ponto estratégico no processo de ampliação do grupo Bloomin’ Brands e especialmente da marca Outback. Há muitos anos os moradores desses e de outros municípios próximos nos demandam a abertura de restaurantes Outback em suas cidades e posso dizer que estamos aumentando muito nossa capilaridade e avançando consideravelmente nessa direção, ficando cada vez mais perto desse público.

Veja bem, em agosto de 2022 chegamos a Limeira e agora a Santa Bárbara, isso sem falar as novas unidades que abrimos recentemente também em Campinas, no Campinas Shopping e no Parque das Bandeiras, que são empreendimentos localizados em áreas da cidade que ainda estavam mais distantes. Para você ter uma ideia da importância dessa região, foram quatro inaugurações em menos de dois anos, com um investimento total de cerca de R$ 20 milhões e mais de 280 empregos diretos gerados. Enxergamos muito potencial na região como um todo e continuaremos com olhar atento para esses municípios.

Em breve, teremos um shopping em Americana, o primeiro da cidade. O Outback tem interesse ou negocia para se instalar por lá também?

Neste momento estamos focados na abertura do Outback do Tivoli Shopping, que acreditamos que atenderá muito bem a demanda também de Americana e de diversos outros municípios do entorno. Mas, como já disse anteriormente, esse mercado é muito importante para nós e estamos sempre abertos para novas oportunidades. Queremos continuar avançando e fortalecendo a marca Outback em regiões nas quais já temos atuação, mas também chegar a locais que têm altas expectativas por uma unidade do Outback, nos quais vemos muito potencial. Esse movimento tem acontecido não apenas na nossa região, mas também em outros locais do País.

O mercado brasileiro é o mais importante para a Bloomin’ Brands fora dos EUA. Que fatores você acredita que colaboram para esse sucesso da marca no Brasil?

O Outback mantém uma relação próxima e genuína com os brasileiros. Temos muito orgulho disso e podemos apontar diversos motivos para esse sucesso. O brasileiro é um público exigente, ávido por novidade, bastante antenado com as tendências. E, a cada ano, o Outback busca movimentar o mercado trazendo inovação, implementando tendências mundiais, aposta em experiências diferenciadas, busca apresentar lançamentos disruptivos e capazes de elevar a régua do setor para sempre oferecer ao brasileiro uma experiência de alta qualidade, com novos e bons motivos pra comemorar.

O Outback já está há quase 30 anos no Brasil. Como manter a marca tão relevante e o restaurante com filas até hoje?

Mais do que uma refeição, oferecemos uma experiência memorável ao nosso cliente. Além de ele ser muito conectado com a marca por conta dos produtos, tem também muita confiança de que o Outback oferece sempre uma experiência de excelência, dentro de um alto padrão de qualidade, seja em qualquer unidade em que estejam. Isso se reflete para que busquem sempre estar conosco em momentos memoráveis, de celebração.

Também somos muito conhecidos pela inovação e isso faz com que o nosso cliente retorne constantemente aos nossos restaurantes, para conhecer as novidades ou porque tem um vínculo grande com algum produto específico. Outro ponto é que entendemos que vendemos a experiência e não somente a comida e isso nos diferencia no mercado, é o que chamamos de Momento Outback.

A pandemia mudou, de alguma forma, a maneira como o Outback atende os seus clientes?

Eu acredito que a pandemia tenha nos tornado ainda mais calorosos, mais preocupados em acolher nossos clientes, em oferecer experiências memoráveis e agradáveis a todos os que nos procuram, seja nos nossos restaurantes ou no delivery. Tem uma medida que tomamos naquele período que acho que resume bem o que estou querendo dizer: quando todos usávamos máscaras de proteção, mudamos os crachás dos nossos Outbackers, implantando o “crachá sorriso”, para que o cliente pudesse “enxergar” melhor o rosto do atendente mesmo por trás da máscara, se sentir mais próximo dele. Acho que trouxemos daquele período esse reforço no cuidado e na hospitalidade.

A unidade do Tivoli Shopping terá o serviço de delivery, algo que se intensificou durante a pandemia. O serviço de entrega tem sido positivo para os restaurantes da rede?

Sim. Os nossos clientes nos procuram para além da experiência presencial em nossos restaurantes. Aprimoramos o nosso serviço de delivery durante a pandemia e garantimos uma experiência de excelência também quando os itens são enviados para a casa do nosso consumidor. Antes da pandemia, o delivery representava 3% do faturamento dos restaurantes das marcas Outback e Abbraccio e hoje o sistema simboliza uma fatia bastante relevante do negócio. Com todas as implantações realizadas ao longo de 2020 e 2021, atualmente, são cerca de 400 mil pedidos mensais em todo o Brasil.