Vendedora perde R$ 8,6 mil em golpe por rede social em Santa Bárbara

Uma vendedora de 56 anos, moradora do Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste, perdeu R$ 8,6 mil após cair em um golpe de vendas no WhatsApp. O caso aconteceu no último dia 13, quarta-feira, mas ela informou o golpe às autoridades policiais na última sexta (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vendedora relatou que na quarta-feira recebeu uma mensagem na rede social, cujo número era com DDD de São Paulo. O contato se passava por uma empresa que prometia uma renda extra para a vítima e que, para isso, ela precisaria abrir uma conta em um banco digital.

Ainda segundo relatos dela, o trabalho consistia em alavancar as vendas de empresas que vendiam em uma plataforma na internet. Por conta disso, a mulher precisava comprar alguns produtos virtualmente e, após cumprir sua missão, receberia uma bonificação. A vendedora conta que acreditou na proposta porque recebeu R$ 166 como bonificação.

No entanto, após realizar várias operações, desconfiou se tratar de um golpe. Após checar suas transferências bancárias, a vítima constatou que havia transferido R$ 8,6 mil e que os valores pagos nas compras de maior valor foram transferidos para um banco digital.

O caso foi registrado como estelionato no Plantão Policial de Santa Bárbara.